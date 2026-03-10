O anlar kamerada: Limanda balıkçılar tekme yumruklarla birbirine girdi

Olay, sabah saatlerinde Amasra'daki Büyük Liman mevkisinde meydana geldi. Limanda balık tutan kişi, iddiaya göre diğer balık tutan kişiye selam verdi ancak karşılık alamadı.

Taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmeli kavga, limanda balık tutan diğer balıkçıların araya girmesiyle sonlandırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, birbirinden şikayetçi olan 2 kişiyi işlemleri için karakola götürdü. Kavga anı, cep telefonuyla görüntülendi.