O anlar kamerada: Limandan çıkan gemi, gemiye çarptı!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde limandan çıkan gemi, başka bir gemiye çarparak yoluna devam etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

O anlar kamerada: Limandan çıkan gemi, gemiye çarptı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:34

Olay, Gemlik ilçesi Roda Limanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, limandan hareket eden bir gemi, başka bir gemiye çarptı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, kaza yapan gemi hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.


Etiketler: #Bursa #gemi #liman

İlgili Haberler

Limandan kaçan ithal angus kente indi, 3 kişiyi yaraladı

Limandan kaçan ithal angus kente indi, 3 kişiyi yaraladı
Tuncer Bakırhan: Öcalan’ın çağrısıyla birlikte ‘beka’ dedikleri, sığındıkları liman da ortadan kalkacak

Tuncer Bakırhan: Öcalan’ın çağrısıyla birlikte ‘beka’ dedikleri, sığındıkları liman da ortadan kalkacak
Peruk altında uyuşturucu kaçakçılığı: Havalimanında yakalandı!

Peruk altında uyuşturucu kaçakçılığı: Havalimanında yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler