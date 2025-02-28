O anlar kamerada: Limandan çıkan gemi, gemiye çarptı!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde limandan çıkan gemi, başka bir gemiye çarparak yoluna devam etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesi Roda Limanı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, limandan hareket eden bir gemi, başka bir gemiye çarptı.
Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, kaza yapan gemi hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.
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