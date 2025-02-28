O anlar kamerada: Limandan çıkan gemi, gemiye çarptı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:34

Güncelleme: 28.02.2025 - 00:34

Olay, Gemlik ilçesi Roda Limanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, limandan hareket eden bir gemi, başka bir gemiye çarptı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, kaza yapan gemi hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.