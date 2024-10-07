O anlar kamerada: Otomatik tüfekle havaya ateş açtı!

Bursa'da otomatik tüfekle havaya ateş açan şüpheli cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kimliği tespit edilen M.O. (30) yakalanırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

O anlar kamerada: Otomatik tüfekle havaya ateş açtı!
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DHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:48

Bursa'da 4 Ekim'de otomatik tüfekle havaya ateş açan şüphelinin ortaya çıkan görüntüleri sonrası Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin 1 suçtan kaydı bulunan M.O. olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliyi dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi'nde yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Sorgusunda Mudanya ilçesi Ayazma Mahallesi'nde havaya ateş açtığını söyleyen M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından Trilye Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.


Etiketler: #Bursa #tüfek #ruhsatsız

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