O anlaşma dikkat çekmişti: Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması

Yayınlanma: 14.03.2025 - 21:47

Güncelleme: 14.03.2025 - 22:03

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ ile terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı SDG 'orduya entegrasyon' anlaşması imzalamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmaya ilişkin, "Yeni yönetime telkinimiz Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli" yorumunu yaptı.

"ÖZERKLİK ARAYIŞINA İLİŞKİN BİR TAVİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

TV100 ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Fidan şöyle konuştu:

"Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem. Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz."

Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Fidan, "Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin ise Fidan, "Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı. Bu fırsat penceresini değerlendirirlerse, Türkiye ve bölge için açılım olur. Başkaları aklını çelerse kendi bilecekleri iş, biz her türlü senaryoya hazırız" dedi.