O bölgeleri işaret etti... Naci Görür'den tedirgin eden uyarı: 'Kapasiteleri fazla, problem olabilir'

Denizli, Kahramanmaraş ve Konya'da yaşanan depremlere dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kritik uyarılarda bulundu.

DENİZLİ-BULDAN FAYI İLE KAHRAMANMARAŞ’TAKİ FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Denizli ile Kahramanmaraş'a dikkat çeken Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugünlerde depremler fazlalaştı. Yakın zamanda Denizli-Buldan, Huğtaş-Göksun-K. Maraş ve Çimen, Cihanbeyli-Konya’da 4, 0-4,2 ‘lik depremler oldu. Bölgelerin tektonik özelliklerine göre bunlar ya grabenlerde, gerilme bölgelerinde, ya da doğrultu atımlı fay zonlarının yakın bölgelerinde (Eskişehir FZ, DAF FZ) meydana geldiler. Bütün bu yörer faylı. Fayların çoğu levha içi yapılar. Denizli-Buldan Fayı’nın kapasitesi fazla. Konya’daki fay küçük bir parça, K. Maraş’taki fay ise bölge için problem olabilir. Geçmiş olsun."