'O Büyükelçi Almanya Büyükelçisi’ydi' demişlerdi, Yeni Şafak'ın iddiasına çok sert tepki

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ta yayınlanan altılı masadan çıkan ortak bildirinin yayınlanmadan önce Almanya Büyükelçisi'ne gönderildiği iddialarını cevap verdi. Büyükelçilik, "'O Büyükelçi Almanya Büyükelçisi’ydi' başlıklı makaleye atıfta bulunarak, yazıda yer alan Alman Büyükelçiliğiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmektedir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 18:11
'O Büyükelçi Almanya Büyükelçisi’ydi' demişlerdi, Yeni Şafak'ın iddiasına çok sert tepki
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ta yayınlanan altılı masada hazırlanan mutabakat metninin yayınlanmadan önce Almanya Büyükelçisi'ne gönderildiği haberlerini yalanladı.

"TAMAMEN ASILSIZ"

Bir açıklama yayınlayan büyükelçilik, "Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak gazetesinde 11.04. günü yayınlanan "O 'Büyükelçi' Almanya Büyükelçisi’ydi" başlıklı makaleye atıfta bulunarak, yazıda yer alan Alman Büyükelçiliğiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmektedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, altılı masada oluşturulan ortak bildirinin bir büyükelçiye iletildiğini ve onun tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlandığını iddia etmiş, Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu ise yazısında bu büyükelçinin Almanya Büyükelçisi olduğunu öne sürmüştü.



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