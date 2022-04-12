'O Büyükelçi Almanya Büyükelçisi’ydi' demişlerdi, Yeni Şafak'ın iddiasına çok sert tepki
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ta yayınlanan altılı masadan çıkan ortak bildirinin yayınlanmadan önce Almanya Büyükelçisi'ne gönderildiği iddialarını cevap verdi. Büyükelçilik, "'O Büyükelçi Almanya Büyükelçisi’ydi' başlıklı makaleye atıfta bulunarak, yazıda yer alan Alman Büyükelçiliğiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmektedir" denildi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak'ta yayınlanan altılı masada hazırlanan mutabakat metninin yayınlanmadan önce Almanya Büyükelçisi'ne gönderildiği haberlerini yalanladı.
"TAMAMEN ASILSIZ"
Bir açıklama yayınlayan büyükelçilik, "Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Yeni Şafak gazetesinde 11.04. günü yayınlanan "O 'Büyükelçi' Almanya Büyükelçisi’ydi" başlıklı makaleye atıfta bulunarak, yazıda yer alan Alman Büyükelçiliğiyle ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirmektedir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, altılı masada oluşturulan ortak bildirinin bir büyükelçiye iletildiğini ve onun tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlandığını iddia etmiş, Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu ise yazısında bu büyükelçinin Almanya Büyükelçisi olduğunu öne sürmüştü.
Video Haberler
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bomba gibi patladı: Büyük endişe!
- Meteoroloji uyardı: Akşam ve sabah saatine dikkat
- CHP'den YÖK'e 'Nişantaşı' çağrısı
- Kulüpler Birliği'nden flaş yabancı açıklaması!
- OPEC duyurdu: Petrole Çin ve Ukrayna darbesi
- Süper Lig devi Alexis Sanchez'i istiyor!
- Borsa rekor tazeledi
- Biden, yüksek etanollü yakıt satışlarına izin verecek
- Erdoğan’dan kabine toplantısının ardından açıklama
- Uzun süreli hak mahrumiyeti cezası istendi...