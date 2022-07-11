‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim tehdidi polisi harekete geçirdi
Sakarya’da eşi doktor olan bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden, “Eşimin bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi öldüreceğim’ diye tehdit edildi” paylaşımı yaptı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Konya Şehir Hastanesi’nde Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesi olayının üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da bir doktorun ölümle tehdit edildiği belirtildi.
İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti. Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.
Doktora yönelik tehdit paylaşımı binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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