O ilde 'sağlık' skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Kastamonu'da 75 kilogram 'at eti' ele geçirildi!

Kastamonu’da Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.

O ilde 'sağlık' skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Kastamonu'da 75 kilogram 'at eti' ele geçirildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:54

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana’dan Kastamonu’ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.

Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

HEPSİNE EL KONULDU

Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

SUÇ DUYURUSU

Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Etiketler: #Sağlık

İlgili Haberler

Yüzü yanan MasterChef yarışmacısı Beyza'nın sağlık durumu açıklandı

Yüzü yanan MasterChef yarışmacısı Beyza'nın sağlık durumu açıklandı
Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi

Van'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanı toprağa verildi
10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı

10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler