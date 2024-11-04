O ilde 'sağlık' skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Kastamonu'da 75 kilogram 'at eti' ele geçirildi!
Kastamonu’da Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlere incelenmek üzere el konuldu.
Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.
Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana’dan Kastamonu’ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.
Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.
HEPSİNE EL KONULDU
Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.
SUÇ DUYURUSU
Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Etiketler: #Sağlık
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