O ilde 'sağlık' skandalı! Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi: Kastamonu'da 75 kilogram 'at eti' ele geçirildi!

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:54

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:55

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana’dan Kastamonu’ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi.

Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı.

HEPSİNE EL KONULDU

Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

SUÇ DUYURUSU

Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.