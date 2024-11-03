10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundaki sorun nedeniyle tam 10 kez ameliyat oldu. Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

10 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sağlık durumunu açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:01

Şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi nedeniyle 10 kez operasyon geçirdi. Son ameliyatını geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştiren Dalkılıç, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Gayet iyiyim, her şey yolunda” diyen ünlü sanatçı, yaşadığı sürecin sonuna geldiğini ve sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini belirtti. Dalkılıç, “Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak. Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım. Yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Merak eden, arayan ve mesaj atan tüm arkadaşlarına ve sevenlerine sevgilerini ileten Dalkılıç, müzik kariyerine kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.


Etiketler: #Murat Dalkılıç

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