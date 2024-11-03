Yüzü yanan MasterChef yarışmacısı Beyza'nın sağlık durumu açıklandı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 13:22

Güncelleme: 03.11.2024 - 13:22

MasterChef Türkiye’nin 1 Kasım’da ekrana gelen bölümünde, jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği yarışmada mavi ve kırmızı takım, ödül oyunu için Uşak’ta karşı karşıya geldi. Mavi Takım’da yer alan Beyza Aydın, hazırladığı böreği ters çevirirken yüzüne sıcak yağ sıçradı. Takım arkadaşı Alper, olaydan sonra "Kızın yüzü soyuldu. Ben uyardım sizi. O öyle çevrilir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Olay sonrası Mehmet Yalçınkaya, Beyza’nın durumuyla ilgili bilgi vererek, "Arkadaşlar Beyza’yı hastaneye gönderiyoruz" dedi. Yarışmanın sağlık görevlisi Serhat Özer ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyza, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Daha sonra tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezine nakledilen Beyza, Prof. Dr. Mustafa Turan gözetiminde müşahede altına alındı.

Somer Sivrioğlu, Beyza’nın tedavisiyle ilgili gelişmeleri aktararak, "Yanık yüzde olduğu için enfeksiyon riski oldukça yüksek. Bugün bizimle olamayacak ama her gün gelişmeleri bildireceğiz" dedi. Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacılara iş güvenliğinin öncelikli olduğunu hatırlatarak, "Yarışma olur biter ama sağlık her şeyden önemli. Bize kulak vermeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın geçtiğimiz hafta elenen ismi Hakan, Beyza’nın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Beyza çok iyi bir doktorun elinde yanık tedavisi görüyor" dedi.

MasterChef’in 2 Kasım akşamı yayınlanan bölüm fragmanında Beyza’nın stüdyoda yer almadığı görüldü. Somer Sivrioğlu tanıtımda, "Bu potayı 8 kişi oynayacaktık. Beyza arkadaşımız çok talihsiz bir kaza geçirdi. Hala tedavisi sürüyor" diyerek izleyicilere bilgi verdi.

23 yaşındaki ve Konyalı olan Beyza Aydın, yarışmaya Fransa’dan katılmış ve "Sürekli yemek yapan birisiyim, buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" sözleriyle dikkat çekmişti.