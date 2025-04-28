O ilde sağlık skandalı: Tam 220 kilosu imha edildi!
Hatay’da yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Reyhanlı Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde gerekli hijyen standartlarını sağlamayarak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.
Etiketler: #Hatay Büyükşehir Belediyesi #hatay
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'