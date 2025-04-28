O ilde sağlık skandalı: Tam 220 kilosu imha edildi!

Hatay’da yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.

O ilde sağlık skandalı: Tam 220 kilosu imha edildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:21

Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Reyhanlı Gıda Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kent genelinde gerekli hijyen standartlarını sağlamayarak halkın sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimlerde sağlıksız şartlarda üretilen toplam 220 kilogram süt ve süt ürünleri toplanarak imha edildi.


Etiketler: #Hatay Büyükşehir Belediyesi #hatay

İlgili Haberler

Hatayspor için kader maçı: Eğer puan alamazsa...

Hatayspor için kader maçı: Eğer puan alamazsa...
Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor

Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor
Hatay'ın T'si kayıp! Bir haftada 6'sı kayboldu, yurttaşlar şaşkın...

Hatay'ın T'si kayıp! Bir haftada 6'sı kayboldu, yurttaşlar şaşkın...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler