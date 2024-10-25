O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: 220 kilosu imha edildi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:41

Hatay Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşması amacıyla gıda imalat ve satışı yapan işletmelere Hatay’ın her noktasında denetimler gerçekleştiriyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, uygun saklama şartlarına sahip olmayan ve hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden gıda işletmelerine uyarılarda bulunarak tedbirler almaya devam ediyor.

4 İŞLETMEYE CEZA

Büyükşehir ve Antakya Belediyesi Zabıta ekipleriyle Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin ortaklaşa düzenlediği denetimler esnasında kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye, toplam 150 bin lira para cezası yazıldı.

ÜRÜNLERE EL KONULDU

Denetimlerde ayrıca uygun saklama şartlarına sahip olmadığı tespit edilen iki işletmenin ürünlerine el konuldu.

220 KİLOSU İMHA EDİLDİ

El konulan 220 kg kırmızı ve beyaz et ekipler tarafından imha edildi.

Yetkililer sağlık ve hijyen standartlarını sağlayamayan işletmelere müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek il genelinde denetimler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.