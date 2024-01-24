‘O karanlık dönem bugünleri inşa etti’
Gazetemiz yazarı araştırmacı gazeteci, Uğur Mumcu’nun Ankara’daki evinin önünde düzenlenen suikastle katledişinin üzerinden 31 yıl geçti. Cumhuriyet, Uğur Mumcu’nun anısına ailesi tarafından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) yönetim kurulu üyesi ve Mumcu’nun kızı Özge Mumcu ile konuştu.
Eğer Mumcu öldürülmeseydi ve onun işaret ettiği sorunların üzerine gidilseydi bugün nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olurduk?
- Bugün ne olurdu? Hiç bilmediğim başka bir hayatım olacaktı... Eğer Türkiye’deki siyasetçiler, kendi egolarını ve koltuklarını korumak için harcadıkları zamanı babamın işaret ettiği konulara harcamış olsalardı, bugün daha demokratik bir toplumun içinde yaşıyor olurduk. O toplumda evrensel hukuka, insan haklarına, toplumsal adalete, sosyal eşitliklere ve laikliğe sahip çıkan bir ülke olurduk ki bu da bir anlamda bugünün ütopyası olurdu. Silah kaçakçılığından terör bağlantılarına, rabıta örgütünden Müslüman Kardeşler’e, Müslüman Kardeşler’in örgütlenmesinden siyasal İslam’ın “yeşil kuşak” olarak kullanılmasına kadar uzanan konulara dair yazılarını ve çalışmalarını incelediğimizde, o dönemdeki çıkarımlarını ve “gelecek olanı” anlatışını bu halkın inandığını, bu nedenle de unutmadığını ve tam da bu nedenle de unutmayacağını görebiliriz. Ama babamın deyimiyle “Saklı devlet”, onu özellikle korumadı ve sonucunda öldürüldü. Babamın öldürülmesiyle birlikte, o dönem oldukça karanlık bir dönemdi ve o karanlık dönem bugünleri inşa etti.
Mumcu’nun yazıları, haberleri ve kitapları hâlâ güncelliğini koruyor. Sizce bunun nedeni nedir?
- Babamın bilgi birikimiyle güncel olayları analiz edebilme, bu olayların ardındaki bağlantıları ustalıkla harmanlayabilme yeteneği vardı. Bunları yaparken de Mustafa Kemal Atatürk tarafından inşa edilen Cumhuriyetin idealleriyle sosyalizm fikirlerini birleştirebilme ve tüm bu unsurları hukuk bilgisiyle sentezleyerek anlaşılır bir dille ifade etme becerisi bu güncelliğini korumasının temel sebebidir.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Uğur Mumcu gazeteciliğinin sizce önemi nedir?
Vakfı, Uğur Mumcu’nun gazetecilik anlayışını gelecek kuşaklara aktarmak için çekirdek ailesi olarak kurduk ve 30 yaşına girdik. Babam gazeteciliği sadece bilgiye dayalı bir meslek olarak görmekten öte, etik değerlere derinden bağlı bir anlayışın temsilcisiydi. Herhangi bir güç merkezi, siyasi parti veya örgütlenmeden bağımsız olarak hareket ederek yalnızca gerçekleri yazma ve aktarma görevini üstlenmiş bir gazeteciydi.
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