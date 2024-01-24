"O mum ışımaya devam ediyor"

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:59

Araştırma gazeteciliğin sembol ismi Uğur Mumcu karanlık güçler tarafından katledilişinin 31’inci yılında Karşıyaka’da bulunan ve kendi adının verildiği parkta anıldı. Karşıyaka Belediye korosunun da Mumcu anısına besteler seslendirdiği anmada Cumhuriyet Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs konuşma yaptı. İzmirlilerin ve gazetecilerin katıldığı anmada söz alan Örs “Uğur Mumcu emperyalist güçler ve onların taşeronları tarafından katledildi. Ama onun yaktığı ışık, o mumlar hâlâ ışımaktadır” dedi.

ÖRS: ONLARI GELECEKTE YAŞATALIM

Uğur Mumcu’nun anısını ve mücadelesini yaşatmak gayret gösterdiklerini belirten Örs şunları söyledi: “Bu zor günlerde daha çok birlikteliğe, daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla karanlıkları aşmak, demokrasi ve Cumhuriyet değerleriyle ülkemizi buluşturmak istiyorsak Uğur Mumcuların yolundan yürümeliyiz. Biz adalet ve demokrasi haftasında yeniden bir araya geldiğimizde adalet ve demokrasi türkülerinin özgürce söyleneceği günlerin özgürce söyleneceği günlerin özlemini duyuyoruz hepimiz. Ve o günler için yaşıyoruz. Cumhuriyet’e sahip çıkalım, Cumhuriyet gazetemize sahip çıkalım, Uğur Mumculara ve diğer katledilen aydınlarımıza sahip çıkalım. Onları gelecekte yaşatalım.”

Karşyaka Belediyesi Başkanvekili Mehmet Gemici de anmada söz alarak “Her yıl bir kere daha sesleniyoruz. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Değerli yurtsever insanlar asıl unutuldukları zaman ölürler. Ama unutmamak yetmez. Savundukları değerleri bilmek ve yılmaz savunucusu olmak gerekir” dedi.