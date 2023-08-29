'O polis memuru açığa alındı' iddiasına İstanbul Valisi Davut Gül'den yanıt: 'Ödüllendirildi'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:47

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:47

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde korkutan anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Volkan L. adlı şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O sırada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. adlı polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru E.A., şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' iddiasında bulundu.

"BU HABER DOĞRU DEĞİL"

Sözkonusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Vali Gül, paylaşımında "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir" ifadelerini kullandı.