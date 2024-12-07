O ürünler toplatılıyor! Bakanlık 'kanserojen' içeren ürünler listesini yayımladı: Yılbaşı süslerinde bile var...

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:24

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:24

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çoğunluğu çocuklara yönelik olan 10 ürünün toplatılmasına karar verdi.

Piyasada bulunan bazı ürünlerde kanserojen maddeler, boğulma riski ve kurşun içeriği gibi hayati tehlikeler tespit edildi. Bu karar, ailelerin çocuk ürünlerinde daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

KANSEROJEN KALEM VE BOĞULMA RİSKİ TAŞIYAN OYUNCAKLAR

Açıklanan tehlikeli ürünler listesinde ilk sırada, Çin menşeli “Maxx Plus” boya kalemleri bulunuyor. Yapılan analizlerde, bu kalemlerde limitlerin üzerinde kanserojen etkili fitalat maddesi tespit edildi.

Bir diğer tehlikeli ürün, çocukların oynadığı “Seven Color Crystall Ball” suda büyüyen oyuncak. Bu oyuncağın 24 saat içinde yüzde 50’den fazla büyüdüğü ve boğulmaya neden olabileceği belirlendi.

Aynı şekilde, “Sevimli Balıkçı” oyuncağı da çocuklar için ciddi bir boğulma riski taşıyor.

KURŞUN I·ÇEREN ELDİVENLER VE TEHLİKELİ KIYAFETLER

Pakistan menşeli “Kidz Tryon” kaleci eldivenleri, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği için tehlikeli bulundu. Ayrıca, çeşitli markalara ait çocuk ve bebek kıyafetlerinde, boğulma riskine yol açabilecek düğme ve ip detaylarının bulunduğu tespit edildi.

EV ÜRÜNLERİNDE DE RİSK VAR

Tehlike yalnızca çocuk ürünleriyle sınırlı değil. Evde kullanılan “Myhaf” marka tuz ruhu, uyarı ve kilitli kapak bulunmaması nedeniyle toplatılırken, “Matrax” etkinlik döşemesi de boğulma riski nedeniyle piyasadan çekiliyor.

DAHA ÖNCE TESPİT EDİLEN TEHLİKELİ ÜRÜNLER

Bu kararlar, Ticaret Bakanlığı’nın ilk toplatma operasyonu değil. Geçmişte piyasadan çekilen ürünler arasında şunlar yer aldı:

İmitasyon küpe: Limit üstü kurşun içeriği.

Limit üstü kurşun içeriği. Tuvalet temizleyici tablet: Zararlı kimyasal içerik.

Zararlı kimyasal içerik. Sıkılabilen dinozor oyuncağı: Bebekler için boğulma riski.

Bebekler için boğulma riski. Yılbaşı süsleri: Elektrik çarpma riski.

RİSKLERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere güvensiz ürünlerin takibi için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni (https://utts.gov.tr) kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, çocuk ürünlerini satın alırken CE sertifikasına dikkat edilmesi ve ürünlerin kullanım talimatlarının mutlaka okunması gerekiyor.

HAYAT KURTARABİLECEK BU BİLGİLERE DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekilmesiyle ciddi sağlık ve güvenlik tehditlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak, ebeveynler ve tüketiciler bu konuda daha bilinçli olmalı.

Özellikle, çocukların güvenliği için oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde kalite ve güvenlik standartlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek hayati önem taşıyor.