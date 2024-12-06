Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

Dünyanın en güçlü özel timleri, zorlu görevlerdeki başarıları ve üstün eğitimleriyle tanınır. Bu timler, terörle mücadele, rehin kurtarma, stratejik operasyonlar ve daha pek çok alanda uzmanlaşmışlardır. İşte, dünyanın en güçlü 10 özel timi ve başarılarıyla tanınan özellikleri.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 16:20
Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

Özel timler, sıradan askeri birimlerden çok daha fazla eğitim ve donanıma sahiptirler. Zorlu görevler için seçilen bu timler, genellikle en tecrübeli ve yetenekli askerlerden oluşur. ABD merkezli araştırma sitelerinde yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en güçlü özel timleri belirlendi. İşte, dünyanın en güçlü 10 özel timi ve başarılarıyla tanınan özellikleri.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

10 - SASR (AVUSTRALYA)

Uzun menzilli keşif ve özel operasyonlarda uzman.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

9 - NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Büyük şehirlerde hızla müdahale kapasitesine sahip.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

8 - GSG 9 (ALMANYA)

Alman Federal Polisi’nin rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman birimi.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

7 - JTF2 (KANADA)

Gizli operasyonlarda etkin.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

6 - GIGN (FRANSA)

Rehine kurtarma ve terörle mücadelede uzman.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

5 - SHAYETET 13 (İSRAİL)

Denizaltı sabotajı ve rehine kurtarmada uzman.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

4 - BORDO BERELİLER (TÜRKİYE)

Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma ve terörle mücadelede üstün başarı.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

3 - SPETSNAZ (RUSYA)

Gerilla savaşında uzman.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

2 - SAS VE SBS (BİRLEŞIK KRALLIK)

Rehine kurtarma ve deniz operasyonlarında lider.

Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

1 - NAVY SEALS VE DELTA FORCE (ABD)

Kara, deniz ve hava operasyonlarında uzmanlaşmış dünyanın en donanımlı birlikleri.

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