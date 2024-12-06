Dünyanın en güçlü özel timleri: 2024 yılının en iyi timleri açıklandı: Bordo Bereliler listeye girdi!

Özel timler, sıradan askeri birimlerden çok daha fazla eğitim ve donanıma sahiptirler. Zorlu görevler için seçilen bu timler, genellikle en tecrübeli ve yetenekli askerlerden oluşur. ABD merkezli araştırma sitelerinde yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en güçlü özel timleri belirlendi. İşte, dünyanın en güçlü 10 özel timi ve başarılarıyla tanınan özellikleri.