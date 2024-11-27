‘Öcalan’ görüşmesine onay geldi mi? DEM Parti’den açıklama geldi!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:17

Güncelleme: 27.11.2024 - 20:48

Adalet Bakanlığı'nın, DEM Parti'nin Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruyu kabul ettiği iddia edildi.

İddialar üzerine DEM Parti'den yalanlama geldi.

DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanlarımızın İmralı'da Sayın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına yaptığı başvuruya ilişkin henüz tarafımıza yapılmış resmi bir bildirim, geri dönüş yoktur" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt vermişti.

DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.