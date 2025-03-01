Öcalan’ın çağrısı, kendini ‘milliyetçi’ olarak tanımlayanların tepkisini topluyor: ‘Bu süreci baltalayacağız’

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:16

Öcalan’ın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor. Siyasetin kendini “milliyetçi” olarak niteleyen taraflarından sert açıklamalar art arda geliyor.

Zafer Partisi, Öcalan’ın açıklamasının hemen ardından genel merkezdeki parti bayrağını yarıya indirdi. Zafer Parti Genel Başkanvekili Ali Yenişehirlioğlu da yaptığı basın açıklamasında “Öcalan denen terörist “Ben PKK’yi dağıttım” diyerek PKK’yi dağıtamaz. Terör örgütü silah bırakacaksa, Cumhuriyet savcılarımıza teslim olurlar. Türk devletinin hukuk içindeki çalışma yöntemi budur. Başka türlüsü, bakın açıkça ifade ediyoruz, milletimize yeni bir Habur rezaleti yaşatmak olur. Biz Zafer Partisi olarak, genel başkanımız Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ, Silivri Cezaevi’nde, bizler burada ve vatan her köşesinde ‘Cumhuriyetimizi savunmaya’ devam edeceğiz ve bu yıkıcı süreci baltalayacağız” dedi.

‘ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK’

İYİ Parti ise açıklamanın hemen ardından genel merkez binasını şehitlerin ismiyle kaplayarak sürece tepki gösterdi. Partide yapılan olağanüstü toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, süreci, “kirli bir pazarlığın ürünü” olarak niteleyerek “Bu süreç millet tanımıyla oynayarak ömür boyu başkanlık pazarlığıdır” tepkisini gösterdi.

‘MEDET UMMAK UTANÇ VERİCİ’

Milliyetçi Kongre Derneği’den yapılan açıklamada da “Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir” dendi. Ülkücü Düşünce Derneği (Ülküder) Başkanı Ahmet Selçuk Can ise sürece “Emperyalizmin uşağı kanlı terör örgütü PKK ve onun katil elebaşısı öcalan’dan medet ummak utanç vericidir” tepkisini gösterdi.

‘DİRENİŞ CEPHESİ’ VURGUSU

Milliyetçi kanadın önemli isimlerinden ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek ise yaptığı açıklamada, “Bu işler, bölünmenin en büyük adımı olur. Birileri şaşırır da yeni anayasa düşleriyle böyle bir yanlışa düşerlerse işte o gün, Türkiye’nin Türklerinden ‘Ne mutlu Türküm’ diyenlerden korksunlar” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Zeybek, milliyetçi siyasi parti ve kurumların bir araya gelip çalışma yürüteceğine işaret etti. Bir kurtuluş cephesi kurmanın şart olduğunu kaydeden Zeybek, bu cephenin Meclis gücü ve siyasi duruşu nedeniyle İYİ Parti şemsiyesi altında olması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Zeybek, “Direniş cephesi oluşturmakta kararlıyız” açıklamasını yaptı.