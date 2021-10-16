Odatv’nin Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrılan Serdar Cebe’nin yeni adresi belli oldu
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe ani bir kararla görevinden ayrıldı. Deneyimli gazetecinin yeni adresi belli oldu.
Uzun yıllar Star TV, NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D gibi TV kanallarında editör ve spiker olarak görev yapan Serdar Cebe, geçtiğimiz Şubat ayından beri Odatv’nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapıyordu.
Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Odatv’den ayrılmalarından sonra Odatv’nin kaptanlığını üstlenen Cebe, Youtube’da Saklı Gündem ve 59 Saniye programlarını hazırlayıp sunuyordu.
Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Odatv’ye başlamadan önce Voice of America’nın Washington DC’deki ofisinde editör-muhabir olarak çalışan Serdar Cebe’nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek bu kurumda göreve başlaması bekleniyor.
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