Ödemiş’te iz bırakanlar unutulmadı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Ödemiş Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Ödemiş Eğitim Vakfı, Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi ve Ödemiş Sanat Etkinlikleri Mecrası işbirliği ile düzenlenen etkinliğe, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hasan Aksay, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, önceki dönem belediye başkanlarından Bekir Keskin ile çok sayıda davetli katıldı. Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet dönemi ile birlikte Ödemiş’in son 100 yılına ışık tutan sunumun yanı sıra Türkiye’nin ve Ödemiş’in belleğinde önemli yeri olan isimler de canlandırıldı.

Gönüllülerden oluşan oyuncu grubu “efe başvekil” Şükrü Saraçoğlu’nu, “savaşın hekimi, Cumhuriyet’in şehircisi” eski Belediye Başkanı ve milletvekili Mustafa Bengisu’yu, Ödemiş için sarp dağları aşarak yeni yollar açan eski Bakan Alev Coşkun’u, Ödemiş’in göklerdeki kartalı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay’ı, Cumhuriyetin ilk kadın muhtarlarından Emirli Muhtarı Ümmü Türe’yi, Ömer Seyfettin’in ölümsüz eseri Yalnız Efe’yi, eski belediye başkanlarından Mutahhar Şerif Başoğlu’nu, bilim insanı Muzaffer Şerif’i, sanatçı Bedia Akartürk’ü, bestekâr Kasım İnaltekin’i, şair-yazar Fethi Savaşçı’yı, yazar Behiç Duygulu’yu, Ödemiş’in tarihini yazan Halil Dural’ı ve araştırmacı-yazar Behiç Galip Yavuz’u yaşam öyküleriyle birlikte sahneye taşıdı.

Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı, gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun’un, Ödemiş’ten başlayıp zirveye ulaşan yaşamöyküsünü gönüllü oyunculardan Batuhan İsmet Durna canlandırdı. Ödemişli eski Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay’ın Yücel Uğur Uçar tarafından canlandırılmasıyla son bulan gösteri büyük alkış aldı.

"UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?"

Başkan Eriş, gösteri sonrası açıklama yaparak “Kurtuluştan günümüze iz bırakan isimlerle Ödemiş’in 100 yıllık fotoğrafını bu güzel sunum ve tiyatral gösteri ile çekmiş olduk. Ödemiş’in tarihine damga vuran, tüm yurda mal olup hizmetler üreten, sanatla var olan isimlerimizi unutmak mümkün mü? Elbette değil! 100 yılımızda izleri olan bu dev isimleri belediyemizin ev sahipliğinde sahneye taşıyan güzel yürekleri biz de yürekten alkışlıyoruz. Kurtuluşumuzun 100. onur yılında bu anlamlı gösteride işbirliği yaptığımız kurumlara ve destek verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. ? İZMİR / Cumhuriyet