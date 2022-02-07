Odessalılar: 'İki halk savaşmaz'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı iddiaları konusunda Ukraynalıların nabzını tutmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde, milliyetçi ve Rus karşıtı eğilimlerin güçlü olduğu Batı Ukrayna’da yaptığımız söyleşilerin ardından bu sefer Odessa’ya geldik.

Ukrayna’nın üçüncü büyük şehri ve başlıca liman şehri olan Odessa, 1700’lerin sonlarında, Rus İmparatoriçesi II. Katerina tarafından kurulmuş. Ukrayna’da Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu şehirlerden biri olarak biliniyor. Fakat Rusya sempatizanlığının güçlü olmasına rağmen, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmayı savunan akımlar, burada fazla güçlü olamamış.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN"

- Irina (ekonomist): Rusya’nın saldıracağına inanmıyorum. Sonuçta onlar da Slav, biz de Slavız. iki kardeş halk, birbiriyle savaşmaz.

- Aleksandır (turizmci): Savaş olacağına inanmıyorum. Bunlar bazı politikacıların gündem değiştirmek için uydurdukları şeyler.

- Yelena (muhasebeci): Bu iki halkın savaşabileceğine inanmıyorum. Benim babam Ukraynalı, annem Rus. Benim gibi çok kişi var. Rusya’daki akrabalarımızla haberleşiyoruz ve ne onlar, ne de biz televizyon açamıyoruz. Çünkü onların televizyonlarında bize karşı yalanlar, bizim televizyonlarımızda da, onlara karşı yalanlar var.

- Olga (emekli): Savaş olmaz. Çünkü Putin, akıllı adamdır. Böyle bir tuzağa düşmez.

- Boris (denizci): Rusya, saldırmaz, çünkü saldırmaya ihtiyacı yok. Bu palavraları uyduranlar, burada kendi istedikleri türden bir hükümet kurmaya çalışıyor. Amerika Türkiye’de darbe yapmaya kalkmadı mı? İşte şimdi aynısını burada yapıp kendi adamlarını getirmeye çalışıyor (bu esnada eşi, “tamam, yeter artık, şimdi seni içeri alacaklar”, diye kolundan çekiştiriyor).

- Tatiana (satıcı): Savaş olacağına inanmıyorum. Bu, bir yalan propaganda. Kimse buna inanmıyor.

"BURADA ÇOK SAYIDA RUS YAŞIYOR"

- Viktor (tasarımcı): Dünyada hiçbir şey için “imkânsızdır”, denemez. Herşey olabilir. Fakat çeşitli yorumcuları, açıklamalarına bakınca, ben de savaşın çıkmasını inandırıcı bulmuyorum.

- Tanya (kuaför): Savaş olacağına inanmıyorum. Hükümetler, iç politikada zorda kaldıkça, içeride olanları unutturmak için böyle şeyler söylüyor. Burada çok sayıda Rus yaşıyor. Rusya’da da çok sayıda Ukraynalı yaşıyor. Hal böyleyken, bu iki ülke, savaşamaz.