Ukrayna Odessa'da mahsur kalan 200 TIR şoförü Türkiye'ye dönmek için yardım istedi

Ukrayna’ya yük götüren dönüşte de yük alan Türk TIR şoförleri Ukrayna’nın liman şehri Odessa’da mahsur kaldı. Bir TIR şoförü, " Ukrayna'dan Türkiye’mize mal taşıyan TIR şoförleriyiz. Hiçbir can güvenliğimiz yok. Buradan Türk yetkililerine sesleniyoruz, bir an önce tahliye olmamız için" dedi.

ANKA
26 Şubat 2022 Cumartesi, 20:07
Ukrayna Odessa'da mahsur kalan 200 TIR şoförü Türkiye'ye dönmek için yardım istedi
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Ukrayna’nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk TIR şoförleri, yetkililerden yardım istedi. TIR şoförleri, mahsur kaldıkları limanı kendi telefonları ile görüntüledi. Görüntüleri kaydeden şoförün, “Yine bombalamalar başladı” dediği görüldü.

Bir başka şoför ise şunları söyledi: 

  • Şu anda Ukrayna’da Türkiye’mize mal taşıyan TIR şoförleriyiz biz. Hiçbir can güvenliğimiz yok. Buradan Türk yetkililerine sesleniyoruz, biraz önce tahliye olmamız için.

Bir başka şoför ise “Hiçbir can güvenliğimiz yok. Ekmek, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir yer de yok. 200-250 Türk tırı burada mahsur kalmış durumda” dedi.


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