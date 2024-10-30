ODTÜ, Cumhuriyet için yürüdü: 'İlerici bir Cumhuriyeti savunmak görevimizdir'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 20:57

Güncelleme: 30.10.2024 - 20:57

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, bugün 20.00'de, Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş, yerleşke içerisinde yer alan Yurtlar Bölgesi'nde yoğun bir katılımla başladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan gençler sık sık "Cumhuriyet için yurtseverler saflara", "Kahrolsun saltanat, yaşasın Cumhuriyet", "Eşit, özgür, tam bağımsız Türkiye" sloganları attı. Ayrıca kalabalığın "Cumhuriyet için yürüyoruz" yazılı ana pankartın arkasında kortej oluşturduğu görüldü.

Öğrencilerin, "Saraylar yıkılır, saltanatlar çöker", "Yobazları durdurun, çocukları koruyun" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

“İLERİCİ DEĞERLERİN TASFİYESİ”

Öğrenciler, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama, bağımsızlık mücadelesini ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere işgale karşı savaşmış tüm devrimcileri selamlayarak başladı. Öğrenciler, 101 yıllık süreçte Cumhuriyetin ilerici değerlerinin yok edildiğine değinerek "101 yıl önce bugün yurdumuz işgalden kurtuluyor, saltanat ve hilafet kovuluyor, halk kaderini kendi ellerine alıyor ve Cumhuriyet ilan ediliyordu. Yeni kurulan bu Cumhuriyet, artık padişahın tebaalığı değil, modern bir yurttaş olmak demekti. Çürümüş bir hanedan düzenini yıkıp, yerine aydınlanmacı ve ilerici bir devrim gerçekleştirmekti. Bugün ise bu ilerici değerleri görmek mümkün değil. Cumhuriyetin tüm ilerici değerleri tasfiye edilmiş durumda. Bugünün Cumhuriyetinde patronlar hüküm sürüyor. Çeteler, tarikatlar ülkenin dört bir yanına sızmış durumda. Kadın ve çocuk cinayetlerinin arttığı, karanlık bir toplumsal çürüme tablosuyla karşı karşıyayız. Bu düzen bizden İkbal’i, Ayşenur’u, Narin’i ve nicelerini aldı, almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“KARANLIĞA KARŞI AYDINLIĞIN ÖNCÜSÜ”

Açıklama, öğrencilerin "Bu çetecileri ve tarikat düzenini güçlendiren AKP iktidarına sesleniyoruz: kabullenmiyoruz, boyun eğmiyoruz! Gericilere, yobazlara bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz! Bu ülkenin, bu toplumun çürümesinde payı olan kim varsa, tek tek hepsinden hesap soracağız" sözleriyle devam etti. ODTÜ'nün Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğuna değinen öğrenciler, "ODTÜ, tarihi boyunca karanlığa karşı aydınlığın mücadelesinin öncüsü olmuştur. 1968’den bu yana, ODTÜ’nün yurtsever öğrencileri, eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sesini yükseltmeye devam etti. Bugün, bu okulun öğrencileri, bu mirası devralıyor, aydınlanma ve emekten yana bir Cumhuriyet için mücadele etmenin sözünü veriyor. Bizler, iktidarın karanlık aparatlarının okulumuzu provoke etmesine ve Cumhuriyeti kendilerine kılıf edinmelerine izin vermeyeceğiz. Aydınlık bir geleceği, ilerici bir Cumhuriyeti savunmak eli kanlı çetelerin değil; ülkesinin geleceği için gün gün mücadele eden bu okulun yurtsever öğrencilerinin görevidir" dedi.