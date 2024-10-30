Ülkücüler ODTÜ'de 'kadın duvarı'na saldırdı: Gülistan Doku afişi yakıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:46

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), 'ODTÜ Türkoloji' adı altındaki oluşumun üyeleri "Bağımsız ODTÜ'lü Türk Gençleri" tarafından "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılanlar matematik bölümü önündeki öldürülen kadınlara ait Kürtçe ve Türkçe yazıların bulunduğu ve 'kadın duvarı' olarak adlandırılan alana geldi.

Kitleden bir grup erkek, kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar imzalanması, 6284 sayılı kanununun uygulanması, güvenli yaşam ve kampüs gibi kendi taleplerini yazdıkları dövizleri "her Türk asker doğar" sloganları eşliğinde yırttı.

Kürtçe "Gülistan Doku nerede?" yazılı döviz de yakıldı.

Yürüyüşte "Ne mutlu Türküm diyene", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "ODTÜ Türk'tür, Türk kalacak" sloganları atıldı.

Kadınların öldürüldüğü, sokakta güvenle yürüyemediği bu dönemde ODTÜ'lü kadınların sorunlarını ve taleplerini yazdığı dövizler; Türkoloji üyelerinin "Bağımsız Türk gençleri" adı altında yaygınlaştırdığı "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne katılan erkekler tarafından "Her Türk Asker Doğar"… pic.twitter.com/3O8nPe8Iw8 — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) October 29, 2024

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Matematik bölümünün önündeki 'kadın duvarı'na, yürüyüşten önce de "Jin, Jiyan, Azadi" sloganının yazılması bahanesiyle saldırılar düzenlenmişti.

'Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ülkücüleri' adlı X hesabından duvara karşı yayımlanan tehdit içerikli mesaj ve videolar, ODTÜ Türkoloji oluşumu tarafından da paylaşılmıştı.