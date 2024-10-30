Ülkücüler ODTÜ'de 'kadın duvarı'na saldırdı: Gülistan Doku afişi yakıldı

ODTÜ’de ülkücü bir grup, "kadın duvarı" olarak adlandıran ve bazı Kürtçe sloganların olduğu duvardaki afişleri yırttı, bozkurt işaretiyle yürüyüş düzenledi. Saldırıda Gülistan Doku afişi de yakıldı.

Ülkücüler ODTÜ'de 'kadın duvarı'na saldırdı: Gülistan Doku afişi yakıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:28

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), 'ODTÜ Türkoloji' adı altındaki oluşumun üyeleri "Bağımsız ODTÜ'lü Türk Gençleri" tarafından "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılanlar matematik bölümü önündeki öldürülen kadınlara ait Kürtçe ve Türkçe yazıların bulunduğu ve 'kadın duvarı' olarak adlandırılan alana geldi.

Kitleden bir grup erkek, kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar imzalanması, 6284 sayılı kanununun uygulanması, güvenli yaşam ve kampüs gibi kendi taleplerini yazdıkları dövizleri "her Türk asker doğar" sloganları eşliğinde yırttı.

Kürtçe "Gülistan Doku nerede?" yazılı döviz de yakıldı.

Yürüyüşte "Ne mutlu Türküm diyene", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "ODTÜ Türk'tür, Türk kalacak" sloganları atıldı. 

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Matematik bölümünün önündeki 'kadın duvarı'na, yürüyüşten önce de "Jin, Jiyan, Azadi" sloganının yazılması bahanesiyle saldırılar düzenlenmişti. 

'Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ülkücüleri' adlı X hesabından duvara karşı yayımlanan tehdit içerikli mesaj ve videolar, ODTÜ Türkoloji oluşumu tarafından da paylaşılmıştı. 


Etiketler: #ODTÜ

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