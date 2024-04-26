ODTÜ’de şenlik nöbeti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) atanmış rektörü Verşan Kök, geçtiğimiz hafta geleneksel 35. Bahar Şenliği’nde büyük Devrim sahnesi kurulmayacağına yönelik bir mesaj iletti.

Eylül Barut
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
ODTÜ’de şenlik nöbeti
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Her zaman kurulan sahnenin yasaklanmasını kabul etmeyen öğrenciler, rektörlük önünde direniş başlattı. Bina önünde kamp kuran ODTÜ’lüler “‘Devrim’i alana kadar buradayız” dedi.

ÇAY VE ÇORBA DAĞITILDI

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de gece alanda kalan öğrencilere desteğe geldi. Öğrencilerin rektörlük önünde kurdukları sahnede izlenen filme eşlik ederek öğrencilerin taleplerini dinledi.

Çankaya Belediyesi gece çay ve çorba, sabah ise öğrencilere simit ve poğaça dağıttı. Öğrencilerin isteklerini bizzat iletmek için milletvekilleriyle birlikte rektörle görüşme talebinde bulunacağını söyleyen Güner, sosyal medyadan “ODTÜ öğrencilerinin yanlarındayız” mesajını paylaştı.

Atanmış rektör gece Çankaya Belediyesi’nin öğrencilere gönderdiği çay ve çorbayı taşıyan aracın kampusa girişinde zorluk çıkardı. Rektörlük binasının yanında bulunan 7/24 açık kütüphanenin bile ışıkları kapatıldı. Öğrencilerin sınav haftasında rektörlükçe ders çalışmalarının engellenmesi tepki çekti.


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