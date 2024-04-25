ODTÜ’lü öğrenciler ‘Devrim’ için direniyor: CHP’li vekilden destek

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, ODTÜ’lü öğrencilerin Bahar Şenliklerinin iki gün ile sınırlandırılıp, Devrim Stadyumunun programa alınmamasına karşı yaptıkları eyleme destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:27
ODTÜ’lü öğrenciler ‘Devrim’ için direniyor: CHP’li vekilden destek
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, ODTÜ’de Bahar Şenliklerinin iki gün ile sınırlandırılıp, Devrim Stadyumunun programa alınmamasına karşı eylem yapan ODTÜ’lü öğrencilere kampüste destek verdi. 

Dinçer “Öğrenci mücadelesinin simge üniversitelerinden olan ODTÜ’de son yıllarda öğrenciler üzerinde büyük bir baskı kurulmuş durumdadır. Öğrencilerin şenliklerini yapmak istedikleri Devrim Sahnesi’nin bu yılki programda yer almaması kabul edilebilir değildir. ODTÜ’lü öğrenciler geleneksel olarak her yıl düzenledikleri bu bahar şenliğini yine aynı şekilde coşkuyla kutlamak istemektedirler. Onların iradesini tanımayan kayyum rektörlerin yasakçı anlayışına karşı öğrencilerimizle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

BELEDİYENİN İKRAM ARACINI KAMPÜSE ALMADILAR

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından gönderilen ikram aracının ilk başta kampüse alınmadığını ancak ODTÜ Rektörü ile gerçekleştirdikleri uzun müzakereler sonucunda aracın kampüse alındığını bildiren Dinçer “Talepleri karşısında muhatap bulamayan ODTÜ’lü öğrenciler gece boyunca rektörlük binasının önünde nöbet tutarak üniversite yönetimiyle görüşme talebinde bulundular. İl Başkanımız Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner ve Milletvekillerimizle birlikte bu haklı direnişe gece boyunca destek verdik. Çankaya Belediyemiz tarafından öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen ikram aracının kampüse girişi , ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök ile yapılan uzun görüşmeler sonrası aracı ancak içeriye aldırabildik. 1 Mayıs’ın simgesi Taksimi emekçi mücadelesine kapatmaya çalışan zihniyet, bugün aynı yasakçı anlayışını ODTÜ’de uygulamak istemektedir. ODTÜ Stadyumu, yeniden öğrencilerimizin baharı karşılayacağı mekan olacaktır. Kayyum rektörlere ve karanlık zihniyetlere karşı kazanana kadar omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 


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