ODTÜ emekçilerinden promosyon tepkisi

ODTÜ yönetimi, emekçilere verdiği promosyon güncelleme sözünü yerine getirmedi. Emekçilerin mücadelesiyle iptal edilen ilk ihalenin ardından yapılan ikinci promosyon ihalesi, yalnızca 100 TL’lik artışla yeniden İş Bankası’na verildi. Emekçilerin aylarca yanıtsız bırakılan talepleri görmezden gelindi ve grev sürecinde verilen sözler de tutulmadı. Kamu kurumlarında promosyonlar 3 yıl için 100 bin TL’yi aşarken, ODTÜ yönetimi emekçilerin geçim sorunlarını yok sayarak ağır çalışma ve güvensiz vardiyaları dayattı.

Bu adaletsizliği kabul etmeyen ve verilen sözlerin tutulmasını talep eden Tez-Koop-İş / Eğitim-Sen / Eğitim-İş emekçileri bugün ODTÜ rektörlük binasının önünde toplandı. A1 kapısına yürüyen emekçiler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

"SADAKA İSTEMİYORUZ"

Eğitim İş ODTÜ Temsilcilik Başkanı Birsen Pir Halıcı ortak açıklamayı okudu. "İş Bankasının gözünde ODTÜ emekçisi, diğer kurumlardaki meslektaşlarından daha mı az değerlidir? İş Bankası, ODTÜ emekçisini çantada keklik mi görmektedir?" sorularını yönelten Halıcı, “ODTÜ’nün 70 yıllık bilimsel birikimini ve markasını geleceğe taşıyacağı” söylenen “ODTÜ70 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” dahi İş Bankası bünyesinde yönetilmektedir. Ne var ki bankanız, ODTÜ’nün gerek kurumsal gerekse bireysel finansal potansiyelinden sonuna kadar faydalanırken, sıra bu değeri yaratan emekçilerin hakkını vermeye geldiğinde sessizliğe bürünmekte, kâr hırsını insani değerlerin önüne koymaktadır.

Bizler sadaka istemiyoruz. Bizler, alın terimizin bankanız nezdindeki ekonomik karşılığını talep ediyoruz. Emekçinin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde, bankanızın ODTÜ üzerinden kazandığı parayı görmezden gelerek bizlere bu tutarları dayatmasını asla kabul etmiyoruz

Bu promosyon tutarını bize reva gören anlayışı ne ODTÜ emekçileri ne de ülke emekçileri unutacaktır. Aklımıza ve yüreğimize kazınan bu haksızlığa karşı mücadelemiz, hakkımız olanı alana kadar sürecektir. ODTÜ, kurumsal varlıklarını size emanet etmiştir. Bankanızın sorumluluğu, emekçiye reva gördüğü “kırıntı” niteliğindeki promosyonu güncellemektir. Promosyon tutarında ODTÜ ismine yakışır, güncel ekonomik şartlara uygun, gerçekçi ve onurlu bir güncelleme yapılıncaya kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.