ODTÜ’lü öğrenciler geleneksel Devrim Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi: Öğrenciler baskı duvarını yıktı

Geleneksel ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin 36’ıncısı bu yıl Devrim Stadı’nda başladı. Şenliğin ilk günü ODTÜ’de gelenek haline gelmiş “Devrim Yürüyüşü” yapıldı.

Öğrenciler Devrim Stadyumu’ndaki yürüyüşten önce açıklama yapan öğrenciler, “Devrim Yürüyüşü sadece bizim için bir gelenek değil, bir mücadele çağrısıdır. Yoksulluğa, geleceksizliğe, eşitsizliğe karşı bir isyandır” dedi.





Öğrenciler daha sonra sembolik olarak tuğlalar ile yaptıkları “baskı duvarını” balyozla yıktı.

Öğrenciler “Bu duvar üzerimize kurulan baskıyı simgeler. Bu duvarı emperyalizm ve onun işbilirlikçileri her gün daha sert tuğlalar koyarak genişletmiştir ve oligarşi bu duvarı aşılmaz sanmıştır. Duvarları aşılmaz sandılar. Ancak yanıldılar. 19 Mart günü üzerimize örülen korku duvarı yıkılmıştır. Şimdi biz de halkımızın önüne örülen bu duvarı yıkıyoruz” açıklamasını yaptıktan sonra ODTÜ Devrim Stadyumu’nda toplandı.





Öğrenciler, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atarken aynı zamanda da “Çav Bella” şarkısını hep bir ağızdan söyledi.



