ODTÜ öğrencilerinden ‘Devrim’ protestosu

ODTÜ'de rektörlüğün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki gösteren öğrenciler eylemlerini sürdürüyor. ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri "Devrimi alana kadar terk etmiyoruz" diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:40
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ODTÜ'de rektörlüğün Bahar Şenliği'ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu'nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki sürüyor.

Bugün okulda büyük bir yürüyüş düzenleyen ve sonrasında TBMM'de açıklamalar yapan ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri "Devrim'i alana kadar terk etmiyoruz" diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.


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