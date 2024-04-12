QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

Türkiye’nin en yüksek puanı alan bölümü, dünya çapında 11. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği oldu. ODTÜ, 22 bölümle Türkiye’yi en çok temsil eden kurum.



Uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) “Konulara Göre Dünya Üniversite Sıralaması 2024”ü açıkladı. Sıralamada, 19 Türk üniversitesinden 143 bölüm var. Bunların yedisi ilk 100’de, ikisi ilk 50’de ve biri de ilk 20’de yer alıyor. Türkiye’nin en yüksek puanı alan bölümü, dünya çapında 11. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği oldu. ODTÜ, 22 bölümle Türkiye’yi en çok temsil eden kurum.



Harvard Üniversitesi’nin pek çok bölümde birinciliği aldığı sıralama ile ilgili analizde Türkiye ile bölüm şöyle:

Türkiye’nin ilk 100’e giren yedi bölümünden üçü petrol mühendisliği alanından. ODTÜ geçen yıla göre bir sıra gerilese de dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ise 51-100 bandında yer alarak bu alanda ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

Gazi Üniversitesi, eğitim alanında dünya sıralamasında 36. sırada yer alarak Türkiye’nin ikinci en yüksek sıralamasına sahip. İşveren itibarı ve bir bölümün etkisini ve verimliliğini ölçen H endeksi göstergesindeki hafif düşüşler nedeniyle dokuz sıra geriledi.

Ankara Üniversitesi, akademik ve işveren itibarındaki ufak düşüşlere karşın ilahiyat ve dini araştırmalar alanında 51-100 bandında yer alarak dünyanın ilk 100’ündeki yerini koruyor. Bu arada üniversite, araştırma makaleleri atıfları ve H endeksi göstergelerinde önemli gelişmeler kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri bölümü, itibar göstergelerindeki gelişmeler ve uluslararası araştırmalar sayesinde 196. sırada yer alarak dünyanın ilk 200’ü arasına girdi.

Çukurova Üniversitesi, Tarım ve Ormancılık Bölümü de işveren itibarın göstergesinde çok büyük bir gelişme kaydetti. Bu kriterde dünyada herhangi bir konuda bu kadar büyük bir gelişme yok. Bu durum ise yetenekli ve çalışmaya hazır mezunlar yetiştirme ve sanayi-üniversite işbirliğindeki başarıları gösteriyor.



SOWTER: ÇALIŞMAYA DEVAM

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye son yıllarda yüksek öğrenimine büyük yatırımlar yaptı ve ülkedeki üniversite ve öğrenci sayısı hızla arttı. Türk kurumlarının, sürekli genişleyen kapasiteyle programların kalitesini korumak ve geliştirmek için çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor” dedi.

