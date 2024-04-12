QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada
Uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) “Konulara Göre Dünya Üniversite Sıralaması 2024”ü açıkladı. Sıralamada, 19 Türk üniversitesinden 143 bölüm var. Bunların yedisi ilk 100’de, ikisi ilk 50’de ve biri de ilk 20’de yer alıyor.
Türkiye’nin en yüksek puanı alan bölümü, dünya çapında 11. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği oldu. ODTÜ, 22 bölümle Türkiye’yi en çok temsil eden kurum.
Uluslararası yükseköğretim
sıralama kuruluşu
Quacquarelli Symonds (QS)
“Konulara Göre Dünya
Üniversite Sıralaması 2024”ü
açıkladı. Sıralamada, 19 Türk
üniversitesinden 143 bölüm var.
Bunların yedisi ilk 100’de, ikisi
ilk 50’de ve biri de ilk 20’de yer
alıyor. Türkiye’nin en yüksek
puanı alan bölümü, dünya
çapında 11. sırada yer alan Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Petrol
Mühendisliği oldu. ODTÜ, 22
bölümle Türkiye’yi en çok temsil
eden kurum.
Harvard Üniversitesi’nin pek çok bölümde birinciliği aldığı sıralama ile ilgili analizde Türkiye ile bölüm şöyle:
- Türkiye’nin ilk 100’e giren yedi bölümünden üçü petrol mühendisliği alanından. ODTÜ geçen yıla göre bir sıra gerilese de dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ise 51-100 bandında yer alarak bu alanda ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.
- Gazi Üniversitesi, eğitim alanında dünya sıralamasında 36. sırada yer alarak Türkiye’nin ikinci en yüksek sıralamasına sahip. İşveren itibarı ve bir bölümün etkisini ve verimliliğini ölçen H endeksi göstergesindeki hafif düşüşler nedeniyle dokuz sıra geriledi.
- Ankara Üniversitesi, akademik ve işveren itibarındaki ufak düşüşlere karşın ilahiyat ve dini araştırmalar alanında 51-100 bandında yer alarak dünyanın ilk 100’ündeki yerini koruyor. Bu arada üniversite, araştırma makaleleri atıfları ve H endeksi göstergelerinde önemli gelişmeler kaydetti.
- İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri bölümü, itibar göstergelerindeki gelişmeler ve uluslararası araştırmalar sayesinde 196. sırada yer alarak dünyanın ilk 200’ü arasına girdi.
- Çukurova Üniversitesi, Tarım
ve Ormancılık Bölümü de işveren
itibarın göstergesinde çok büyük
bir gelişme kaydetti. Bu kriterde
dünyada herhangi bir konuda bu
kadar büyük bir gelişme yok. Bu
durum ise yetenekli ve çalışmaya
hazır mezunlar yetiştirme ve
sanayi-üniversite işbirliğindeki
başarıları gösteriyor.
SOWTER: ÇALIŞMAYA DEVAM
QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye son yıllarda yüksek
öğrenimine büyük yatırımlar yaptı ve ülkedeki üniversite ve öğrenci sayısı hızla
arttı. Türk kurumlarının, sürekli genişleyen kapasiteyle programların kalitesini
korumak ve geliştirmek için çok çalışmaya devam etmesi gerekiyor” dedi.
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