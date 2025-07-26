ODTÜ ormanı çevresinden yangın! Mansur Yavaş'tan konuya ilişkin açıklama

Türkiye'de günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın haberi de başkent Ankara’dan geldi.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın anı drone ile görüntülendi.

ALANIN YAKININDAKİ YURTTAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nden Eymir Gölü çevresinde devam eden yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada #Ankara #Eymir Gölü civarında devam eden yangına; 1 Uçak 5 Helikopter ile havadan müdahalemiz devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

"RÜZGAR İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR"

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yavaş açıklamasında, "Bütün kurumlar el ele vererek bir an evvel söndürmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Yine de bir rüzgar var, rüzgar işimizi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.