ODTÜ Rektörlüğü'nden 'umre' ödüllü bilgi yarışması duyurusu: Tüm birimlere yazı gönderildi!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması”na ilişkin resmi yazıyı fakülte ve yüksekokullara iletti.

ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Aralık 2025 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı yazısına dayandırılan duyuruda, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait yarışmanın ön lisans ve lisans öğrencilerine duyurulması istendi.

YAZI, TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ

Yazıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazı ve eklerinin, üniversite bünyesindeki tüm ilgili birimlere gönderildiği belirtilerek, yarışmanın öğrencilere duyurulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz imzasıyla gönderilen yazı; Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu dekanlık ve müdürlüklerine gönderildi.

Yazıda, yarışma hakkındaki ayrıntıların Yükseköğretim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.