ODTÜ'de 2 usulsüz atama mahkeme kararıyla iptal edildi

21 Ekim 2022 Cuma, 11:21

Akademisyen Doç. Dr. Tuna Eren, ODTÜ’de 3 Nisan 2019’da Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde rezervuar alanında doktor öğretim üyesi için verilen kadro ilanına başvurmuştu.

Eren, kadroya başka bir adayın yerleşmesi üzerine atamanın hukuka aykırı olduğunu savunarak yargıya başvurmuştu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de dava konusu işlemin iptaline karar vermişti. Kararın gerekçesinde, rektöre verilen atama yetkisinin devredilebileceğine yönelik yasada bir hüküm bulunmadığı vurgulanarak işlemin rektör yardımcısı tarafından kullanıldığı belirtilmişti.

YARGIYA TAŞINDI

Doç. Dr. Tuna Eren, yine ODTÜ’de 31 Ağustos 2020 tarihinde yine Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü'nün rezervuar mühendisliği, temiz kömür teknolojileri, kömür gazlaştırma, hidrolik çatlatma alanında açılan kadro ilanına başvurdu. İlana başvuran iki adaydan birisi olan Eren, kadroya diğer aday B.Y’nin yerleşmesi üzerine işlemin “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle avukatı Kadir Gündoğan ile birlikte konuyu yargıya taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Ankara 8. İdare Mahkemesi, kadroya kabul edilen B.Y’nin işlem dosyasının rektörlük makamına sunulduğunu belirledi.

ATAMA İŞLEMİ İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, rektör yardımcısı tarafından atama onay yazısının altına “uygundur” yazılarak imzalandığını tespit etti. Rektöre verilen atama yetkisinin devredilebileceğine yönelik yasada bir hüküm bulunmadığına dikkat çeken mahkeme, bu yetkinin bizzat rektör tarafından kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme, diğer adayın atamasının uygun bulunmasına yönelik işlemin, rektör yardımcısı tarafından yapıldığı için hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti, 29 Eylül’de oybirliğiyle aldığı kararla atama işlemini iptal etti.