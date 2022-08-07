ODTÜ'lüler tüm engellemelere karşın 'Devrim'deydi: 'Yolun yolumuz, andın andımız'

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ODTÜ Rektörlüğü tarafından bu yıl “güvenlik” gerekçesiyle engellenmek istenen geleneksel mezuniyet yürüyüşü, dün Devrim Stadyumu’nda tarafından yapıldı. Öğrenciler, “ODTÜ’de mezuniyetin yeri “devrimdir” dedi.

ANKA
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:02

Mezuniyette moleküler biyoloji bölümü mezunu Burcu Şekerzade konuştu. Törenin engellenmesine tepki gösteren Şekerzade, “Öğrencilerin elinden mezuniyet törenini almak yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil aynı zamanda ODTÜ’yü, varoluşu ve geleneklerinden koparmak için atılmış bir adımdır” dedi.

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