ODTÜ’de öğrenciler rektörlüğe yürüdü

16 Kasım 2021 Salı, 17:15

ODTÜ öğrencileri, yemekhanede çıkan niteliksiz ve az porsiyonlu yemeklere, personel sayısının yetersizliğine ve yemekhane işçilerinin kötü çalışma koşullarına ilişkin 2 hafta boyunca süren imza kampanyası yürütmüştü. Ayrıca bir süredir yemekhanede ses çıkarma eylemleri düzenleyen öğrenciler, toplulukların ve gençlik örgütlerinin çağrısıyla topladıkları 5 binin üzerinde imzayı rektörlüğe teslim etmek için yemekhane önünde bir araya geldi.

Yüzlerce öğrenci ellerinde dövizlerle “Yemekhane işçisi köle değildir”, “Ucuz, nitelikli yemekhane” ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları eşliğinde rektörlüğe yürüdü. Eylem sürerken öğrenciler tarafından ODTÜ giriş kapılarında polisler ile birlikte gözaltı araçlarının bulunması ise tepkilere neden oldu.

“EN TEMEL HAKKIMIZ”

Rektörlük önünde yapılan konuşmalarda bir öğrenci, “En temel hakkımız için yemekhane eylemi yaptığımızda rektör polisi okula getirebiliyor. ODTÜ yemekhanesinde sadece 22 işçi çalışırken güvenlik sayısını artırmaya çalışıyor” dedi.

ODTÜ yönetiminin bahaneler ürettiğini belirten öğrenciler, yemek ücretlerinin artmaması koşuluyla taleplerini şöyle sıraladı:

“Öğlen ve akşam yemeklerinin çorba ve ana yemek dahil olmak üzere 4 çeşit olarak düzenlenmesi, yemeklerin niteliğinin ve porsiyonların artırılması, hijyen koşullarının sağlanması, sabah ve akşam yemeklerinin aynı olmaması, personel sayısının ve yemekhane kapasitesinin artırılması, hafta sonu yemeğinin verilmesi, her gün sabah kahvaltısının verilmesi, vegan menünün niteliği ve besleyiciliği gözetilerek 4 çeşit olacak şekilde oluşturulması, vejetaryen menünün diğer talepler doğrultusunda düzenlenmesi, Alakart’ın 23.00’a kadar açık olması, öğrenci kartına nakit para yükleme seçeneğinin olması.”