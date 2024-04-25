ODTÜ’lüler ‘Devrim Stadyumu’nda ısrarlı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 04:00

Öğrenciler taleplerini diretmek için dün “Direne direne kazanacağız”, “Yasaklar sizin ODTÜ bizimdir” sloganları eşliğinde rektörlüğe yürüdü. Öğrencilerin taşıdığı pankart ve döviz arasından “Baskı ve kısıtlamaların KÖK’ünü kurutacağız”, 1 Mayıs’ta Taksim’de, şenlikte Devrim’deyiz” yazılı olanlar dikkat çekti.

Öğrenci temsilcileri “muhatap” olmadığı gerekçesiyle rektörlüğe alınmadı. Bunun üzerine gençler iki çıkış kapısı olan rektörlük binasının iki kapısını da grup halinde tuttu. Talepleri kabul edilene kadar binaya giriş ve çıkışları engelleyeceklerini kaydeden öğrenciler, gece alanda kamp kuracaklarını belirtti. Şenliklerinde her zaman olduğu gibi “Devrim sahnesi” kurulmasını isteyen öğrenciler geçen hafta da eylem yapmış, rektör Kök, toplantıda olduğu gerekçesiyle bileşenlerle görüşmeyi reddetmişti.

