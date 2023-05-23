Ödüllü Şef Akkor'un 'deprem' konseptli sofrasına tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?
Ödüllü şef Yunus Emre Akkor'un, Hırvatistan'da hazırladığı yemek masasında kullandığı 'deprem' temasına, tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcılar Akkor'a yönelik ağır eleştirilerde bulunurken Barış Atay, "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir?" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödül alan şeflerden Yunus Emre Akkor'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
Akkor, "Hırvatistan‘da hazırladığımız yemekte, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı’nın olduğu protokol masasında, ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi sebebiyle içimizin burukluğunu bir nebze de olsa yansıtabilmek için kırık tabaklar kullandık" ifadeleriyle 'deprem konsepti' ile hazırlanan masanın fotoğrafını paylaştı.
Hırvatistan‘da hazırladığımız yemekte,— Yunus Emre Akkor (@yunusemreakkor) May 22, 2023
Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı’nın olduğu protokol masasında, ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi sebebiyle içimizin burukluğunu bir nebze de olsa yansıtabilmek için kırık tabaklar kullandık@yavuzselimkiran @TurkEmbZagreb #turkishcusine pic.twitter.com/cCwwTxmmpY
O fotoğrafa tepki yağdı. TİP'li Barış Atay da paylaşılan görsele, "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir?" diyerek tepki gösterdi.
Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir? https://t.co/IwK5YjxbVl— Barış Atay (@barisatay) May 23, 2023
Bülent Emrah Parlak, "Yorumsuz diye paylaşım yapmayı sevmem ama bunu öyle paylaşıyorum. Söveceğim çünkü. Yorumsuz" ifadelerini kullandı.
Yorumsuz diye paylaşım yapmayı sevmem ama bunu öyle paylaşıyorum. Söveceğim çünkü.— Bülent Emrah PARLAK (mavi tik) (@bulentparlak) May 23, 2023
Yorumsuz. https://t.co/aJlrAI8OfI
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