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Ödüllü Şef Akkor'un 'deprem' konseptli sofrasına tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?

Ödüllü şef Yunus Emre Akkor'un, Hırvatistan'da hazırladığı yemek masasında kullandığı 'deprem' temasına, tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcılar Akkor'a yönelik ağır eleştirilerde bulunurken Barış Atay, "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir?" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 22:07
Ödüllü Şef Akkor'un 'deprem' konseptli sofrasına tepki: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödül alan şeflerden Yunus Emre Akkor'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Akkor, "Hırvatistan‘da hazırladığımız yemekte, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanı’nın olduğu protokol masasında, ülkemizdeki yaşanan deprem felaketi sebebiyle içimizin burukluğunu bir nebze de olsa yansıtabilmek için kırık tabaklar kullandık" ifadeleriyle 'deprem konsepti' ile hazırlanan masanın fotoğrafını paylaştı.

O fotoğrafa tepki yağdı. TİP'li Barış Atay da paylaşılan görsele, "Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne hadsizliktir?" diyerek tepki gösterdi.

Bülent Emrah Parlak, "Yorumsuz diye paylaşım yapmayı sevmem ama bunu öyle paylaşıyorum. Söveceğim çünkü. Yorumsuz" ifadelerini kullandı.


Yunus Emre Akkor Şef deprem

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