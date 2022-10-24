Odun yüklü traktör devrildi: Amca ile 2 yeğeni yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun yüklü traktörün devrildiği kazada römorkta bulunan Engin K. (39) ile yeğenleri Emre K. (14) ve Doğukan K. (15) yaralandı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:05
Odun yüklü traktör devrildi: Amca ile 2 yeğeni yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, 24 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Sabri K. (43) yönetimindeki arkasında odun yüklü römorkun bulunduğu traktör, toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada römorkta bulunan Engin K. ile yeğenleri Emre K. ve Doğukan K. yaralandı. Sürücü Sabri K. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Odun traktör kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler