Traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi
Kastamonu'da tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyünde Ahmet Eyüpoğlu'nun tarla sürdüğü sırada kullandığı traktör devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Ahmet Eyüpoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Eyüpoğlu'nun cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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