Odunpazarı’nda 'burası şeriat ülkesi' diyerek Yeni Yıl Pazarı'na saldırdı: Alkollü çıkan şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 19:41

Güncelleme: 29.12.2024 - 19:43

Odunpazarı ilçesinde kurulan Yeni Yıl Pazarı tezgahları, “Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi” diye bağıran B.Ö’nün saldırısına uğradı.

Stantlara, ışıklara, çadır ve masalara zarar veren şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün heykelleri için de “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” dedi.

ŞERİAT ÇAĞRISI YAPAN ŞAHIS ALKOLLÜ ÇIKTI

Şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.Ö., ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’ çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.