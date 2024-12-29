Odunpazarı’nda 'burası şeriat ülkesi' diyerek Yeni Yıl Pazarı'na saldırdı: Alkollü çıkan şahıs tutuklandı
Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan Yeni Yıl Pazarı’nda tezgahlara saldırarak zarar verince gözaltına alınan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Söz konusu şahıs "Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi" ifadelerini kullanan erkek şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi.
Odunpazarı ilçesinde kurulan Yeni Yıl Pazarı tezgahları, “Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi” diye bağıran B.Ö’nün saldırısına uğradı.
Stantlara, ışıklara, çadır ve masalara zarar veren şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün heykelleri için de “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” dedi.
ŞERİAT ÇAĞRISI YAPAN ŞAHIS ALKOLLÜ ÇIKTI
Şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde şahsın 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen B.Ö., ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’ çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran davasında karar açıklandı!
- Eskişehir'de Yeni Yıl Pazarı'na çirkin saldırı
- Yolcu uçağında facia: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
- Tandoğan sonrası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın
- Aliyev'den kaza sonrası flaş talep!
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: 'Nevzat cinayetten beraat'
- Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik yeniden kuruldu
- 'Nevzat boyutundan eksik kalmıştır'