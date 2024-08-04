Off-road aracı 100 metrelik uçuruma düştü: 2 yaralı helikopterle alındı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 15:24

Güncelleme: 04.08.2024 - 15:24

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kıran Mahallesinde meydana geldi. Şükrü Bolat (23) ile Şafak Temur'un (26), sarp arazide seyir halinde oldukları 16 BDM 800 plakalı off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü.

İhbarla bölgeye İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Asayiş Timi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarırken, bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle tahliye için Aydın Hava Filo Komutanlığından vinç tertibatı olan S70 Sikorsky helikopter talep edildi.

Helikopterin bölgeye ulaşması ile yaralılar, 5 saat sonra bulundukları uçurumdan çıkarıldı. Kurtarma operasyonu kamera ile saniye saniye görüntülenirken, araçtan çıkarılan yaralıların helikopter bölgeye ulaşana kadar ekipler ve vatandaşlar tarafından başlarının üzerine tutulan kamp sandalyeleri ile güneşten korunduğu görüldü.

Sedye ile helikoptere alınan Şükrü Bolat ile Şafak Temur, kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, aracı kullandığı öğrenilen Temur'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.