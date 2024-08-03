TIR uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Bolu’da kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Mudurnu-Bolu karayolunda edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, direksiyon hâkimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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