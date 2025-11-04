ÖGG sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? 117. Dönem Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın (ÖGDB) resmi takvimine göre, 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 7 Kasım 2025 Cuma günü açıklanacak. 10-12 Kasım 2025 tarihlerinde adaylar yazılı sınav sonucuna itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 13 Kasım 2025 tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

117. Dönem ÖGG sonuçları, basılı bir belge veya posta yoluyla adaylara bildirilmeyecektir. Adaylar, sonuçlarını sadece online sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile “onlineislemler.egm.gov.tr” veya “egm.gov.tr./ozelguvenlik” adreslerinden sorgulayarak öğrenebilecektir.