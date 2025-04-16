ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi günü uygulandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:36

114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı geçtiğimiz hafta sonu 12 Nisan tarihinde düzenlendi. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI  NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerindeki 'sınav sonuçları' sekmesinden erişime açılacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.


Etiketler: #özel güvenlik #ÖGG

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