Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:41

Güncelleme: 15.04.2025 - 20:41

Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların yaşandığı aşure günü bu yıl ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

5 Temmuz 2025 tarihi aşure gününe denk geliyor.