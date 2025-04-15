Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların yaşandığı aşure günü bu yıl ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
5 Temmuz 2025 tarihi aşure gününe denk geliyor.
Etiketler: #aşure #Aşure Günü #Muharrem Ayı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- CHP birinci, fark açık!
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'
- 21 yaşındaki Cuma kayınvalidesini hamile bıraktı!
- 'Hukuku da yiyip bitirdiler!'