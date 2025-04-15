Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:41

Aşure ayının tarihi, İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların yaşandığı aşure günü bu yıl ne zamana denk geleceği merak ediliyor. Peki, Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

5 Temmuz 2025 tarihi aşure gününe denk geliyor.


Etiketler: #aşure #Aşure Günü #Muharrem Ayı

İlgili Haberler

TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?

TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?
2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-ALES/2 ne zaman? 2025-ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler