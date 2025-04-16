Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:04

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Nisan'da meydana gelen depremler...

16 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:56:04 -.- 2.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

07:22:36 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

06:07:12 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)

05:04:08 -.- 4.0 4.0 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:46:56 -.- 3.1 3.1 GOLBASI (ADIYAMAN)

04:17:14 -.- 2.0 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)

04:11:36 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN

04:01:30 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:33:42 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

03:19:17 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:45:05 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ

02:32:05 -.- 2.3 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI)

02:30:40 -.- 1.9 -.- CENDIK-(BURDUR)

02:21:01 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

02:16:02 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:58:52 -.- 1.0 -.- YUNANISTAN

01:55:25 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

01:49:33 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

01:41:19 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

01:39:55 -.- 2.2 -.- IRAN

01:06:03 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)