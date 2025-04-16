Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 16 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Nisan'da meydana gelen depremler...
16 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:56:04 -.- 2.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:22:36 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
06:07:12 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
05:04:08 -.- 4.0 4.0 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
04:46:56 -.- 3.1 3.1 GOLBASI (ADIYAMAN)
04:17:14 -.- 2.0 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA)
04:11:36 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN
04:01:30 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
03:33:42 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
03:19:17 -.- 1.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:45:05 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ
02:32:05 -.- 2.3 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI)
02:30:40 -.- 1.9 -.- CENDIK-(BURDUR)
02:21:01 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
02:16:02 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
01:58:52 -.- 1.0 -.- YUNANISTAN
01:55:25 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
01:49:33 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
01:41:19 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
01:39:55 -.- 2.2 -.- IRAN
01:06:03 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
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