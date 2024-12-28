Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:17

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:17

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Sınavın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmaya başladı. Yılın son ÖGG sınavı ile ilgili sonuç tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden erişilebilir olacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve gerekli diğer bilgileri girerek sistem üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler.