ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:17

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 15 Aralık 2024 tarihinde yapıldı. Sınavın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmaya başladı. Yılın son ÖGG sınavı ile ilgili sonuç tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden erişilebilir olacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve gerekli diğer bilgileri girerek sistem üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecekler.


Etiketler: #ÖGG #ögg sınavı #sınav sonuçları

İlgili Haberler

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ne zaman? GİB uzman yardımcısı sınav tarihi ne zaman?

GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ne zaman? GİB uzman yardımcısı sınav tarihi ne zaman?
AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler