AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:30

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF final sonuçlarının sınavların tamamlanmasından itibaren 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarınızı auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak


Etiketler: #AUZEF #sınav sonuçları #sınav

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