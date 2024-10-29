Oğlu acı haberi duyurdu: Aziz Nesin'in eski eşi Meral Çelen hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:18

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:18

Nesin Vakfı’nın “kurucu annesi” olarak bilinen, usta yazar Aziz Nesin’in eski eşi Meral Çelen, bu sabah hayatını kaybetti. 1973 yılında Çelen’in önerisiyle kurulan ve ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve yaşam olanağı sunan Nesin Vakfı, onun emekleriyle köklü bir kurum haline geldi. Aynı zamanda gazeteci Ahmet Nesin’in annesi olan Çelen, yazar kimliğinin yanı sıra şair, çevirmen ve edebiyat dünyasında önemli bir isimdi.

Ahmet Nesin, vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

“Annem Meral Çelen’i bu sabah 09.35’te kaybettik. Ali Nesin bana haber verdiğinde ve ben bunu şimdi yazarken bile Fransa’da hâlâ 09.35 olmadı, yani annemin ölmesine daha var. Bu günde bile yaşam mizahını yaptı bana.”

Meral Çelen, ardında derin bir miras ve hatıralar bırakarak edebiyat ve kültür dünyasına veda etti.

Annem Meral Çelen'i bu sabah 09.35'de kaybettik. Ali Nesin bana haber verdiğinde ve ben bunu şimdi yazarken bile Fransa'da hâlâ 09.35 olmadı, yani annemin ölmesine daha var. Bu günde bile yaşam mizahını yaptı bana. pic.twitter.com/jSjV5BL15y — Ahmet Nesin (@ahmetnesin1) October 29, 2024

MERAL ÇELEN KİMDİR?

Diyarbakır’da doğan Meral Çelen, ilkokulu Adana İsmet Paşa İlkokulu’nda tamamladı. Kastamonu Kız Ortaokulu’nu bitirdikten sonra çalışmak zorunda olduğundan okuluna ara verdi (https://www.nesinyayinevi.com/marka/meral-celen). Çorum Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazandı. Üniversiteden sonra Varlık, Karikatür gibi dergilerde ve Düşün Yayınevi’nde çalıştı. 1955 yılında Aziz Nesin’le evlendi (Kabacalı, 1990: 10). Aziz Nesin’le uzun yıllar evli kaldı, 1968 yılında boşandı. Balıkesir Ören’de yaşamaktadır.



İlk şiiri 16 yaşında çıkmasına rağmen şiir yazmaktan vazgeçerek öykü denemelerine başladı. 1959’dan sonra Varlık ve Türk Dili dergilerinde öyküleriyle görünür. Varlık dergisindeki ilk öyküsü, 15 Şubat 1959’da “Tek veya Çift” adıyla Türk Dili dergisindeki ilk öyküsü ise Kasım 1959’da “Bir Günbay Vardı” adıyla çıktı. Söz konusu dergilerde çeviri ve röportajlarıyla da yer aldı.



Kadın sorunlarına odaklandığı ilk ve tek öykü kitabı olan Güllü Güzel’i 1961 yılında yayımladı. Meral Çelen, bu kitaba adını veren “Güllü Güzel” öyküsünü yazarken kimden, nasıl etkilendiğini anılarında anlatır:



Bir süre sonra ilk ve son öykü kitabım olan Güllü Güzel yayınlanmıştı. Güllü Güzel, kocasını öldürdüğü için Eminönü Meydanında asılan ve benim ipin ucunda sallanırken gördüğüm, her gece rüyalarıma giren Sivaslı Durdu Sarıkaya’nın öyküsüydü.